Em abertura de conferência cultural, Lula posa com bandeira da Palestina

Na abertura da 4ª edição da Conferência Nacional de Cultura, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) posou com a bandeira da Palestina. O ato ocorre dias após o chefe do Executivo criticar novamente o Estado de Israel diante da guerra.

A conferência contou com a participação de produtores culturais e da sociedade civil. Na abertura do evento, grupos de danças brasileiras. No discurso que abriu o evento, o poeta Antônio Marinho, secretário do Ministério da Cultura (MinC) pediu o "fim do genocídio" em Gaza e foi aplaudido de pé pelo presidente. Depois da fala, tirou uma foto com Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, segurando a bandeira palestina.



“Se é aquele que vive confirmando a bravura do sangue nordestino e pediu pelo povo palestino pela paz pelo fim do genocídio. Eu nem leio os ditames do dissídio. Eu só quero saber onde eu assino. Viva o povo palestino livre e soberano. Abaixo o genocídio. Viva a paz e o amor. Viva Luiz Inácio Lula da Silva”, disse Marinho.

Na semana passada, o petista reiterou as críticas sobre Israel e acusou o país de promover uma “carnificina” na Faixa de Gaza. A declaração foi dada em reunião da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em São Vicente e Granadinas, no Caribe. Ele afirmou que “a nossa humanidade” está em jogo.

Plano Nacional de Cultura

Começou nesta segunda-feira (4/3) a 4ª edição da Conferência Nacional de Cultura, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, o evento é promovido pelo MinC, e foram apresentadas as propostas aprovadas que vão embasar as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) — que norteiam a pasta nos próximos dez anos.

O último PNC, de 2014 e com prazo até dezembro, foi elaborado após a realização de fóruns, seminários e consultas públicas com a sociedade civil e, de 2005 em diante, sob a supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). O plano teve sua vigência prorrogada duas vezes.

Cerca de 3 mil participantes de todo o Brasil estiveram presentes no evento. As propostas aprovadas vão embasar as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura (PNC), que norteiam a pasta na próxima década.

Nesta edição, serão debatidos seis eixos temáticos importantes para democratização e inclusão. São eles:

Eixo 1: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura

Eixo 2: Democratização do acesso à cultura e Participação Social

Eixo 3: Identidade, Patrimônio e Memória

Eixo 4: Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural

Eixo 5: Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade

Eixo 6: Direito às Artes e Linguagens Digitais

Atrações musicais

Até a sexta-feira(08/03), a 4ª CNC vai debater políticas públicas culturais e definir orientações prioritárias para assegurar transversalidades nas ações do setor. Entre as atrações musicais do evento estão Fafá de Belém, Paulinho da Viola, Diogo Nogueira e Daniela Mercury.

A 4ª CNC é realizada pelo MinC e pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), e co -realizada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). Também conta com apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil).