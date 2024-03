Lula marca posição contra PEC do fim da reeleição em reunião com senadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes partidários da Casa no Palácio do Alvorada, na noite desta terça-feira (5/3). Entre os temas tratados, o petista se posicionou contrário à proposta de emenda à Constituição (PEC) da reeleição para cargos do Executivo.

O argumento do presidente seria o curto tempo para que o projeto de governo seja desenvolvido. A PEC é articulada desde o fim do ano passado por Pacheco, que defende que a reeleição não é benéfica para o país, e deverá ser apresentada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Mesmo com a discordância no tema, Pacheco e Lula desfrutam de um bom momento na relação, com o senador sendo um dos principais fatores nas articulações das propostas do governo.

No jantar de ontem não foi diferente. De acordo com relatos, Pacheco teria dito que Lula, em 2022, foi o candidato certo na hora certa, e que ele foi essencial para a manutenção da democracia.

Segundo o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), a reunião teria sido "bem leve, tranquila, amistosa e espontânea". Ele ainda disse que Lula agradeceu aos votos entregues às pautas de interesse do governo.

“O presidente Lula fez questão de ressaltar essa posição dessa base que o apoia, que não criou estremecimentos, não gerou arritmias, que discutiu, divergiu, mas votou. Tanto é que os dados mostram por si essa vinculação”, declarou o senador.

Estavam no encontro, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom). Pelo menos 18 parlamentares participaram do evento.