Advocacia brasiliense saúda a volta do caderno Direito & Justiça

O relançamento do caderno Direito&Justiça, do Correio Braziliense, na noite de ontem (5/6), foi saudado pela advocacia brasiliense que, por mais de 30 anos, teve na publicação um espaço democrático e plural não só para o debate de temas que envolvem o mundo jurídico como para aproximar a sociedade das discussões e decisões do Poder Judiciário que envolvem temas contemporâneos de interesse de toda a sociedade. “A advocacia já participou muito das publicações do Direito&Justiça, um canal respeitado aqui no Distrito Federal. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o Correio é um grande parceiro”, disse o presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Jr.

Para o representante da categoria na capital do país, o momento político que o país atravessa também é propício para uma publicação que sempre se colocou como defensora intransigente dos pilares da democracia. “A gente vem de anos de polarização — uma polarização burra. Nesse novo momento em que vivemos, Direito&Justiça é um canal que aproxima a sociedade das grandes mudanças que ocorrem constantemente no mundo jurídico”, disse Silva Jr. Paras ele, a credibilidade do Correio ainda contribui para qualificar a informação. “As pessoas que não são do mundo jurídico, muitas vezes, não conseguem entender que uma decisão é técnica, não necessariamente política, e o caderno pode prestar esclarecimentos sobre o que é decidido nos tribunais”, complementou o presidente da OAB-DF.

A advogada Andrea Saboia, que integra a lista tríplice para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF, lembrou que a capital do país é o principal ponto de referência em relação aos tribunais superiores e concentra muitas bancas de advocacia e juristas consagrados. Para ela, o caderno retoma o diálogo do mundo jurídico com a sociedade ancorado na “credibilidade” do Correio e se coloca como uma arma poderosa contra as fake news.

“Vemos muitas matérias jurídicas em sites e blogs sem muita credibilidade. Pela sua história como um dos principais veículos do país, o caderno do Correio volta para fortalecer o debate sobre democracia e o diálogo com as forças da sociedade, inclusive a OAB, braço importante da sociedade civil. O principal papel da publicação se dá no combate às fake news, nossa maior preocupação como juristas", afirmou Saboia. "Precisamos buscar referências para validação das notícias, validação da interpretação das principais decisões. Ter um caderno sobre o qual a gente possa se debruçar nessa leitura, fazer questionamentos e retomar esse diálogo institucional relacionado ao direito e a sua aplicação é muito importante”, acrescentou.

Desafios da modernidade

Direito&Justiça também resgata, para muitos advogados, um espaço respeitado para os grandes debates do mundo jurídico, como destaca Thiago Sombra, do escritório Mattos Filho. Ele vê a publicação como “parte da história de Brasília” e lembra que publicar um artigo no caderno “sempre foi um sonho dos estudantes de direito aqui em Brasília”. Mas, agora, o desafio é fortalecer as discussões sobre temas contemporâneos como a revolução digital, segurança das eleições e a presença, cada vez maior, da inteligência artificial na rotina das pessoas e instituições.

“O Correio sempre foi conhecido como um jornal que capitaneou grandes iniciativas. Atualmente, temos muitos marcos normativos em relação a eleições, à inteligência artificial, proteção de dados, ao combate à corrupção. Ver o Correio capitaneando pautas como essas é fenomenal”, comemorou Sombra.

Para o diretor jurídico da Terracap, Fernando de Assis Bontempo, o relançamento traz de volta “uma memória afetiva” dos operadores do direito. “O Direito&Justiça sempre foi uma fonte de consulta e estudo constante, frequente, desde os tempos da faculdade. Para a comunidade jurídica, de maneira geral, ter um espaço com a credibilidade do Correio, com a chancela da boa imprensa, certamente é uma virtude imensa para a sociedade, e Brasília ganha muito com isso”, disse o executivo da Terracap.

O presidente da Comissão Eleitoral da OAB-DF, Miguel Fiodi, destacou a importância do veículo no trato de informações sobre temas que são caros à democracia brasileira. Ele afirmou que, por estar sediado na capital do país e ter uma grande capilaridade, o Correio é lido pela cúpula dos Poderes da República, o que dá a dimensão da responsabilidade do jornal com o trato das notícias. “Ter o Correio como protagonista nessa temática jurídica traz uma grande credibilidade para os autores dos artigos publicados. E as matérias produzidas pelo jornal são diferenciadas, justamente, por conta dessa credibilidade que o Correio angariou ao longo dessas décadas de sucesso, isso qualifica ainda mais o debate.”