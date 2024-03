O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai almoçar com servidoras do governo federal nesta sexta-feira (8/3), às 12h, no tradicional Restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília. A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também participarão. O almoço consta na agenda oficial do presidente e faz parte da programação do Dia Internacional da Mulher.

O restaurante é comandado por Maria de Jesus Oliveira da Costa, mais conhecida como Tia Zélia, e é famoso na capital por receber políticos e personalidades da esquerda. Tia Zélia é a cozinheira favorita de Lula. Ela nasceu na Bahia e chegou em Brasília em 1976.

"Sempre faço a diferença, invento, testo e vou me aperfeiçoando. Na cozinha e em outras áreas. A gente tem de ter visão, não dá para ficar esperando outras pessoas te ajudarem. E, quando a gente tem vontade de aprender e disposição, tudo fica mais fácil", disse Tia Zélia ao Correio, em 2018, sobre os 35 anos de experiência com a culinária.