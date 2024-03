Lula assina nomeação de dois desembargadores para o TRF-1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu os advogados Eduardo Martins e Flávio Jardim para ocupar as vagas de desembargadores no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). As nomeações foram assinadas na noite desta quinta-feira (7), de acordo com fontes ligadas ao governo ouvidas pelo Correio.



Os nomes dos juristas para ocupar o tribunal serão publicados no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (8). Eduardo Martins é filho do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele tinha forte apoio de magistrados dos tribunais superiores para assumir o cargo.

Flávio também contou com o apoio de magistrados do STJ e do Supremo Tribunal Federal. As escolhas foram feitas a partir de duas listas tríplices enviadas ao chefe do Executivo pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A data da posse será definida pelo TRF-1. A corte é a maior entre os tribunais regionais federais,com jurisdição em 13 unidades da federação. Com as duas novas escolhas, a corte conta agora com 41 desembargadores federais.