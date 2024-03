STJ altera código de vestimenta e proíbe cropped, regata e barriga de fora

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou, na quarta-feira (13/3), uma portaria atualizando as regras de vestimentas para servidores, estudantes e visitantes da sede da Corte. O código de vestimenta do STJ existe desde 2011, no entanto, as regras diferenciavam as peças permitidas para homens e mulheres.

As novas normas dão fim à distinção de peças por gênero, tornando proibido também o uso de regatas para mulheres, além de camisetas sem manga, croppeds e outros tipos de blusas que deixem a barriga exposta. Segundo a instituição, a atualização tem o objetivo de torná-las mais inclusivas.

Ao invés de diferenciar o uso das roupas por “sexo masculino” e “sexo feminino”, a norma atualizada distingue os trajes para pessoas que se identifiquem com o gênero masculino ou com o gênero feminino. Quem não se identifica com nenhum deles, no caso, os não-binários, poderão escolher as peças que preferirem, desde que permitidas pela Corte.

Entre outras peças de roupas vetadas, estão os shorts e suas variações, bermudas, mini blusa, mini saia, trajes de banho e de ginástica, montaria, fantasia e as peças citadas anteriormente.

Pelas novas regras, o uso de chinelos também fica vetado, salvo em casos que a pessoa estiver com uma lesão no pé ou vestindo a peça por recomendação médica.

Em relação aos acessórios, o uso de bonés só é permitido aos policiais judiciários, desde que façam parte do uniforme operacional. Todas as regras excluem as crianças e as pessoas que participarem de corrida, ciclismo e atividades físicas dos programas de qualidade de vida promovidos pelo STJ nos espaços destinados à prática esportiva ou no deslocamento para os estacionamentos.

Para os plenários, a orientação é que as pessoas usem trajes seguindo “a formalidade e a liturgia jurídica”. Para participar das sessões, homens devem usar calça social e paletó ou blazer, camisa social, gravata e sapato social. Para as mulheres fica permitido o uso de vestido ou blusa com calça ou saia e calçado social.

Idosos, estudantes em visita ao Tribunal e indígenas ficam de fora das exigências.