O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira afirmou que as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra entre Palestina e Israel surgiram de “profunda indignação”. De acordo com o chanceler brasileiro, a posição histórica do Brasil em relação ao conflito no Oriente Médio é a favor do “diálogo e negociações que conduzam à solução de dois Estados”.



“Historicamente, como um país amigo do Estado de Israel e do Estado da Palestina e como um país que abriga de forma harmônica comunidades de origem árabe e judaica, a posição do Brasil tem sido e continuará sendo a favor do diálogo e negociações que conduzam à solução de dois Estados, com a Palestina e Israel convivendo em paz e segurança dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas”, declarou Vieira.

O ministro garantiu que o Brasil se orgulha da “posição histórica” adotada sobre o conflito Israel-Palestina, que se estende há décadas. Segundo Vieira, o governo brasileiro “respeita o direito internacional, as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas”. “Também valorizamos nossa disposição para a apoiar e tentar encontrar um caminho de paz naquela região que é tão importante e relevante para os brasileiro”, completou.

Na avaliação de Vieira, as declarações de Lula e os atritos entre Brasil e Israel que surgiram nas últimas semanas não abalam a “amizade com o povo israelense”. “Estou seguro de que as relações do Brasil com Israel e nossa amizade com o povo israelense sobreviverão ao comportamento do atual governo de Israel”, disse.