O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que vai seguir “incansável” na luta por justiça no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. A fala foi feita por meio de perfil dele no X (antigo Twitter), na tarde desta quinta-feira (14/3), data que marca os seis anos do crime contra Marielle e o motorista Anderson Gomes.

Lula compartilhou uma postagem feita pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle. “São 6 anos que a gente luta por justiça por Marielle e pelo Anderson e ainda não temos as respostas”, escreveu a ministra em um post acompanhado por um vídeo, que mostra imagens das duas irmãs.

“Vamos seguir incansáveis nessa luta por justiça”, escreveu o presidente ao compartilhar a postagem.

Vamos seguir incansáveis nessa luta por justiça. https://t.co/gPThijN63L — Lula (@LulaOficial) March 14, 2024

A investigação sobre o assassinato da vereadora ficou por anos sem apresentar avanços. Nesta quinta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse ao jornal O Globo que espera poder anunciar o fim do caso “em breve”. "Vamos resolver. As investigações estão avançando mesmo".

O ministro reforçou a dissociação entre o papel que ocupa e o curso das investigações, mas disse esperar uma resolução no futuro próximo. "O inquérito é sigiloso e o ministro não se mete nos inquéritos que são levados, mas as notícias que temos é que nós vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve", afirmou.

Motor de polarização política, o caso Marielle é pauta cara ao governo. Uma das promessas de campanha de Lula era a resolução da questão “quem mandou matar Marielle?”, até o presente momento, sem resposta concreta.

