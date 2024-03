Bolsonaro abordou minuta golpista em reunião, confirma Freire Gomes

O ex-comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que uma minuta golpista, que decretava estado de sítio, foi lida em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 7 de dezembro de 2022, em Brasília.



De acordo com Freire Gomes, o texto foi lido em vez alta por Felipe Martins, ex-assessor do governo Bolsonaro. Ainda na oitiva, Freire Gomes afirmou que a reunião contava com integrantes civis do governo, ministros militares e representantes das Forças Armadas.

Após a leitura da minuta, os civis saíram e ficou apenas Bolsonaro com os militares. Eles foram informados que o texto passaria por alterações e que as modificações seriam informadas posteriormente. A informação sobre as alterações teriam sido ditas pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com Freire Gomes.

Os depoimentos sobre uma tentativa de golpe na Polícia Federal foram tornados públicos nesta sexta-feira (15) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).