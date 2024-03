Lula cobra UEFA após novo caso de racismo contra Vini Jr: "Barbárie"

Após novos ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinicius Jr., cometidos por parte da torcida do Atlético de Madrid, na última quarta-feira (13/3), o governo brasileiro anunciou que vai cobrar providências da UEFA, organizadora da partida onde ocorreram os ataques. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou o episódio como uma "barbárie racista".

O Ministério das Relações Exteriores informou, em nota, que registrou com tristeza e indignação a ocorrência de novas manifestações racistas contra o jogador.

"O governo brasileiro reiterará às autoridades governamentais e esportivas espanholas sua preocupação com os repetidos ataques racistas ao atleta. E cobrará também providências da UEFA, organizadora do torneio no qual as manifestações racistas ocorreram. Enquanto não houver sanções penais e esportivas à altura, os racistas continuarão a agir e nenhuma campanha contra o racismo trará resultados efetivos", afirma um trecho da nota. (veja a íntegra ao final da matéria)

Pelo X, antigo Twitter, Lula também se manifestou e prestou solidariedade ao jogador. "Ele merece todo respeito e admiração pelo seu talento e competência, não essas manifestações de barbárie racista", pontuou Lula.

Vini Jr. nem estava no jogo em que foi atacado

O ataque racista contra Vini Jr. ocorreu antes do jogo entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, parte da torcida do Atlético. Vale lembrar que o jogador nem esteve em campo no jogo, uma vez que joga no Real Madrid.

O jogador brasileiro foi chamado de 'Chimpanzé' por torcedores que faziam o chamado "corredor de fogo" para o ônibus do Atlético. Nas redes sociais, o jogador se manifestou sobre o caso.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles Champions e UEFA. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente", disse o jogador compartilhando o vídeo que registra as ofensas dos torcedores.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague ???????? @UEFA ???????? é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Casos de racismo recorrentes contra Vini

Vini Jr. se tornou uma bandeira da luta antirracista no futebol ao ser alvo recorrente de várias torcidas de clubes espanhóis.

Um dos casos mais emblemáticos foi justamente com a torcida do Atlético de Madrid, em que um boneco de Vini foi pendurado em uma ponte, simulando o enforcamento do jogador, em janeiro de 2023.

As pessoas responsáveis pelo ato foram identificadas e suspensos de comparecer aos jogos do Atlético, além de serem banidos de estádios por dois anos e terem que pagar uma multa de 60 mil euros.

Em setembro de 2022, Vinicius também foi alvo da torcida do Atlético quando foi chamado de macaco durante o clássico entre Real e Atlético no estádio Metropolitano.

Nota do Ministério das Relações Exteriores

O governo brasileiro registra, com tristeza e indignação, a ocorrência de novas manifestações racistas contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior, por parte de torcedores do Atlético de Madri, ontem, 13/3, nas imediações do estádio Metropolitano, ao final de partida da Copa dos Campeões da Europa que sequer envolvia o atleta e sua equipe, o Real Madri.

Vinicius Júnior é um atleta exemplar, e não está sozinho na sua corajosa luta contra o racismo. O governo brasileiro reiterará às autoridades governamentais e esportivas espanholas sua preocupação com os repetidos ataques racistas ao atleta. E cobrará também providências da UEFA, organizadora do torneio no qual as manifestações racistas ocorreram. Enquanto não houver sanções penais e esportivas à altura, os racistas continuarão a agir e nenhuma campanha contra o racismo trará resultados efetivos.

É oportuno recordar que o futebol brasileiro, cinco vezes campeão mundial, é fundado em uma matriz essencialmente multicultural e multirracial. Estabeleceu-se como instrumento de inclusão e ascensão de parcelas historicamente menos favorecidas de nossa sociedade. Permitiu que o mundo conhecesse a riqueza da diversidade brasileira. O atleta Vinicius Júnior, do Real Madri e da Seleção brasileira, honra nossas melhores tradições esportivas, cuja maior expressão será sempre o melhor jogador da história do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, falecido em dezembro de 2022.