Lula critica racismo: "Violações que não podemos aceitar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o racismo em diversas esferas da sociedade e demonstrou preocupação com a alta letalidade da população negra no Brasil. O discurso foi proferido durante cerimônia de lançamento do Plano Juventude Negra Viva, realizada em Ceilândia (DF).

"Todo fim de semana assistimos ao jogador brasileiro Vini Jr. ser acusado, difamado dentro dos estádios na Espanha, um país considerado rico, civilizado", iniciou Lula. "Parece que o racismo não saiu de uma sociedade que tem uma ideia fixa de que a supremacia de tudo é branca e que o negro é de segunda classe", acrescentou, afirmando que isso é uma "herança trágica de três séculos de escravidão".

"A diferença é que nos últimos anos o povo negro decidiu levantar a cabeça e dizer 'basta'", acrescentou.

O presidente ainda comentou a alta letalidade de jovens negros. “Todos os dias pessoas negras, crianças, jovens, adultos e idosos são vítimas de múltiplas violações de direitos que nós, poder público e sociedade, não podemos aceitar”, apontou.

"Não podemos achar normal. Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do nosso país, queremos nossos jovens com acesso a oportunidades que eles tem direito, um país com menos desigualdade", finalizou Lula.