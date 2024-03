Anielle Franco: "Tiraram minha companheira de luta, mas não a vontade de lutar"

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, lembrou do trabalho da irmã, a vereadora Marielle Franco, com a população negra da favela da Maré, no Rio de Janeiro, durante o lançamento do Plano Juventude Negra Viva, que contará com R$ 665 milhões em investimento, nesta quinta-feira (21/3). A mãe das duas também participou da cerimônia, que contou com a presença de ministros e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Eu cresci vendo minha mãe e irmã lutando contra tudo que é corpo tombado na Maré”, iniciou a ministra, ao comentar sobre a violência policial contra a população negra. “Me tiraram a minha melhor amiga, minha parceira de luta, mas não me tiraram a minha vontade de lutar, de mudar”, declarou emocionada ao relebrar o trabalho da vereadora, assassinada em 2018.

“Estou cansada da juventude negra com líderes mortos, quero falar de gente viva. Vocês jovens são o futuro deste país”, apontou a ministra. “A gente vive uma disputa de narrativa do que é democrático e humanizado e tenho muito orgulho de estar no lado certo da história. Quero falar da gente vivo, chegando, protagonizando”, emendou.

Plano Juventude Negra Viva

O presidente Lula da Silva e a ministra Anielle Franco lançaram, na manhã de hoje, o Plano Juventude Negra Viva. Ao todo, 18 ministérios estão envolvidos em 217 ações. A data escolhida marca o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

O programa tem por objetivo construir “ações transversais para a redução da violência letal e outras vulnerabilidade sociais que afetam a juventude negra brasileira. A política pública abarca saúde, segurança, educação, assistência social, meio ambiente, esporte, entre outras”.