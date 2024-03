Datafolha: reprovação de Lula chega a 33% e empata com aprovação

Número de pessoas que caracteriza o governo Lula como Ruim ou Péssimo aumentou em três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior e chega a 33%, segundo o Datafolha. Novo levantamento do instituto mostrou ainda uma queda na classificação do presidente como Bom ou Ótimo, que foi de 38% para 35%. A diferença de apenas 2% mostra que a quantidade de pessoas que aprovam e que desaprovam a gestão estão empatadas tecnicamente — se considerada a margem de erro de dois pontos percentuais.

A porcentagem de entrevistados que considera o governo Regular se manteve em 30%. O número de pessoas que disseram não saber também seguiu em 2%, mesma da pesquisa anterior, feita em dezembro do ano passado.

Os entrevistados, no entanto, se mostraram mais otimistas em relação ao futuro do mandato. De acordo com 46% dos participantes, Lula deve fazer um governo ótimo ou bom, aumento de 3% em relação ao levantamento de dezembro.

Nos últimos três meses, a popularidade de Lula foi abalada por uma série de acontecimentos, como as declarações do presidente sobre Israel, o que pode ter aumentado a reprovação entre a população evangélica, que foi de 38% a 43%.