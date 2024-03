O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou, nesta quinta-feira (21/3), que, apesar de o agronegócio não estar com “paixão total” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a relação melhorou bastante desde o início do governo.

Para Fávaro, as ações de Lula mostraram comprometimento com o setor, e a má relação ocorreu por conta de informações falsas divulgadas pela oposição na campanha eleitoral.

"Claro que tem (melhora). O trabalho desmistifica qualquer coisa de uma campanha eleitoral. Na campanha, dentro de um limite ético, vale quase tudo. Foi uma competência dos nossos adversários conseguir apagar a imagem dos produtores brasileiros do que foi os governos Lula 1 e 2”, respondeu Fávaro ao ser questionado por jornalistas na entrada da Granja do Torto, onde o ministro e o presidente Lula se encontram com representantes da fruticultura. “Parece que o governo Lula 1 e 2 foi um terror para o setor, segundo a campanha eleitoral, o que não foi verdade”, acrescentou.

O agronegócio tem um alinhamento muito grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o presidente tem bastante dificuldade em se aproximar. Recentemente, Lula tem feito acenos ao setor, e planeja fazer churrascos com diversos produtores para se aproximar. Segundo Fávaro, já estão no radar encontros com produtores de café, algodão, floresta plantada e bioinsumos, que devem ocorrer semanalmente ou a cada 15 dias. O encontro de hoje é o primeiro da série.

Fávaro citou ainda que o governo foi recebido com hostilidade pelo setor no início do governo. Em abril do ano passado, ele foi desconvidado da Agrishow, maior feira do agronegócio.

“Se não estamos em um nível de paixão total, já há um grande reconhecimento que muitos dos temores eram mentiras, e que o presidente Lula está comprometido com ações”, comentou Fávaro. “Acho que já melhorou muito. Nós começamos com hostilidades muito grandes no ano passado. O desconvite de uma feira. Isso para mim, quanto mais para ele [Lula]. Hoje eu já tenho dificuldade de atender todas as demandas”, completou.