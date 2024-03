Wanessa Camargo tem recaída com Dado Dolabella em SP

Após anunciar o término com Dado Dolabella, Wanessa Camargo teria tido a primeira recaída com o ex. Os dois foram vistos juntos em São Paulo, quando a cantora foi até a casa do ator, na última quarta-feira (20).

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Wanessa teria passado a noite com Dado. A ex-BBB vive em Alphaville, em Barueri. Já o artista mora em um apartamento localizado na região central da capital. Ele se mudou recentemente, enquanto a cantora estava confinada.

Assim que foi eliminada do “BBB 24”, a ex-sister anunciou publicamente o fim do relacionamento, durante uma das entrevistas que concedeu. Apesar do término, Camargo revelou que ainda tem sentimentos por Dolabella.

Antes da cantora anunciar o término do namoro, já existiam indícios de que o casal não estava mais junto. A mãe da Wanessa Camargo, Zilú Godoi, teria até mesmo proibido o genro de visitar a filha, depois que ela deixou o confinamento.

Wanessa e Dado começaram a se relacionar após a artista se divorciar de Marcos Buaiz, em 2022. Logo após a separação, começaram os rumores de que os dois estariam juntos. No início, a compositora e Dolabella negaram o romance. Mas demorou pouco para que fotos dos casal viessem à tona, e eles assumissem o relacionamento.