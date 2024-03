Senado comemora 200 anos com programação especial

Nesta segunda-feira, o Senado Federal promove uma sessão especial para comemorar os 200 anos da Casa Legislativa, em 25 de março de 1824. Autoridades brasileiras e delegações de representações estrangeiras participarão da cerimônia. A sessão é um dos vários eventos programados para comemorar o bicentenário e está marcada para as 15 horas.

Confirmaram presença o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que representará o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e os ex-presidentes do Senado Edison Lobão e Eunício Oliveira, atualmente, deputado federal. Também já confirmaram presença as delegações de Honduras, Cabo Verde, Moçambique e Angola.

A sessão deve durar 1h30. O Hino Nacional será cantado na tribuna pelo solista Jean William, da orquestra regida pelo maestro João Carlos Martins. Também haverá apresentação de vídeos. Um deles reproduzirá trechos da série documental Senado, a História que Transformou o Brasil, produzida em cooperação pela TV Senado e pela TV Cultura. O outro mostra a parceria do Senado com o Google Arts & Culture, plataforma que traz imagens e informações sobre obras de mais de 2 mil instituições e museus de todo o mundo.

Ainda durante a sessão, serão lançados três selos postais alusivos aos 200 anos do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, farão a obliteração dos selos — o carimbo para impedir que sejam copiados.

A cerimônia de bicentenário será exibida em um telão no Salão Negro, para evitar superlotação no plenário.

Outros eventos

A programação do bicentenário é ampla e conta com eventos ao longo de todo o ano de 2024. O 25 de março é o dia oficial do bicentenário porque nessa data, em 1824, foi outorgada a primeira Constituição do Brasil.

Além da sessão especial, outros eventos estão marcados para a data. Um deles é o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias: desafios da era digital, que será aberto também na segunda, às 9h, com cerimônia no auditório Petrônio Portella e transmissão pelo canal da TV Senado no YouTube.

Para a parte da noite, às 19h30, está programado o espetáculo musical Senado 200 Anos: uma jornada histórica rumo ao futuro, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O concerto será transmitido pela TV Senado, pelo SescTV, pela Rádio Senado e pelos seguintes canais do YouTube: youtube.com/tvsenado, youtube.com/sescsp e youtube.com/sescbrasil. (Com informações da Agência Senado)