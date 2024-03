Janja receberá bancada feminina no Alvorada na segunda (25/3)

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, entrou na articulação do governo junto ao Congresso e receberá deputadas e senadoras, na próxima segunda-feira (25/3), no Palácio da Alvorada. A reunião foi marcada após a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) – que é a única líder partidária do Senado – pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que estreitasse as relações com as parlamentares.



O Encontro com Mulheres na Política, como diz o convite enviado aos gabinetes, quer ampliar a participação de mulheres na política. As ministras, como apurou o Correio, também receberam o convite para participar do momento.

O evento reforça a posição que Janja deve tomar nos próximos meses, com as eleições municipais de outubro. Isto porque o governo tenta aproveitar a primeira-dama, aos moldes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o PL Mulher, como uma espécie de cabo eleitoral para as candidaturas femininas do PT e acabe viajando o país para buscar o engajamento das eleitoras.

Janja não participou dos dois encontros que Lula promoveu no Alvorada com os líderes e presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), alegando que os compromissos eram da agenda do presidente e não da dela.