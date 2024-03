MP cobra R$ 4 milhões de Monark por defesa de partido nazista

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) protocolou uma ação indenizatória no valor de R$ 4 milhões contra o ex-podcaster Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, devido a suas declarações em apoio ao partido nazista no início de 2022. A promotoria alega que a fala de Monark no Flow Podcast foi racista, antissemita e nazista, o que é proibido pela Constituição.

De acordo com o MPSP, o valor da indenização será destinado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.

Monark defendeu a criação de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei durante uma entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM) e Tabata Amaral (PSB) no Flow Podcast. O trecho em que ele faz apologia ao nazismo rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, gerando uma enorme repercussão negativa. Posteriormente, Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e alegando estar embriagado durante o podcast. Os patrocinadores do programa cancelaram seus contratos com a Estúdios Flow, que anunciou o desligamento de Monark.

Essa ação do MPSP contra Monark é um exemplo de como as autoridades estão atentas e agindo contra discursos de ódio e apologia a ideologias discriminatórias. A Constituição brasileira proíbe expressamente qualquer forma de racismo, antissemitismo e nazismo, e é importante que essas violações sejam combatidas e punidas. A destinação do valor da indenização para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania também demonstra a preocupação em utilizar esses recursos para a promoção da justiça e defesa dos direitos dos cidadãos.