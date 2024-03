Ministério Público pede para TCU cortar de salário de Chiquinho Brazão

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou nesta segunda-feira (25/3), junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), a suspensão imediata do salário do deputado federal Chiquinho Brazão — suspeito de participar da idealização da morte da vereadora Marielle Franco (PSol) e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 2018. O ofício foi assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e endereçado ao presidente da Corte, Bruno Dantas, com pedido para que seja pago ao parlamentar no mês de março apenas o valor proporcional até o dia 24.

Furtado destacou que, de acordo com a regra da imunidade parlamentar, cabe à Câmara decidir se Brazão continuará preso. Caso a detenção seja confirmada, o procurador aponta que o político não deve receber mais sua remuneração.

"Convém destacar que estamos diante de um deputado federal que teve sua prisão decretada. Após a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprirem os mandados de busca e apreensão e de prisão, entendo que resta prejudicado o exercício do cargo, devendo ser suspenso o pagamento da remuneração mensal do deputado federal", escreveu Furtado.

Chiquinho Brazão foi preso em operação deflagrada pela Polícia Federal no domingo (24) juntamente com seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Eles são acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.