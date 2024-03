Câmara terá solenidade em homenagem a Marielle e Anderson nesta terça (26/3)

A Câmara dos Deputados terá uma sessão solene, nesta terça-feira (25/3), às 11h, em homenagem e memória da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. O requerimento para o evento é de autoria da deputada e correligionária da vítima, Talíria Petrone (Psol-RJ).

Apesar do momento ter coincidido com a prisão de três suspeitos de serem os mandantes dos assassinatos terem tido suas prisões determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o requerimento que pediu pela solenidade data de 29 de janeiro.

“Desde 2018, em diversas partes do mundo, entre universidades, praças, casas legislativas e favelas onde Marielle tem sido homenageada de muitas maneiras, pergunta-se diariamente: quem mandou matar Marielle e Anderson? E por quê?”, questiona a parlamentar em um trecho da solicitação.

O evento ocorrerá pela manhã e, pela tarde, o deputado Darci de Matos (PSD-SC), relator do processo de prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) por ser um dos supostos mandantes do assassinato da veradora Marielle Franco em março de 2018, que também vitimou o motorista Anderson Gomes, apresentará seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). A expectativa é de que o texto seja votado no colegiado e no plenário também na terça-feira.