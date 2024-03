Democracia, união, diversidade. A comemoração de 200 anos do Senado Federal, que ocorreu na noite desta segunda-feira (25/3) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, recontou a história brasileira, desde os tempos da Lei Áurea até a Constituição de 1988. Isso tudo com muita música, ao som da Orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP, regida por um dos maiores maestros brasileiros, João Carlos Martins.

Os fenômenos marcantes da história do Brasil e do Senado Federal foram relembrados junto a um roteiro musical com composições de Villa-Lobos, Carlos Gomes, Lorenzo Fernandes, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Rita Lee e Milton Nascimento. Martins dividiu a regência com Edson Beltrami e, quando não regia, tocou piano — ao encerrar a celebração com um solo do Hino Nacional Brasileiro.







Aplaudido de pé pelo auditório lotado, Martins exaltou os direitos do cidadão brasileiro. "Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Viva a democracia!", declarou. Ao longo do espetáculo, os apresentadores e tenores Jean William, Juliana Taino e Raquel Paulin ressaltaram o espírito brasileiro de união, como um só povo que deve ser respeitado em toda a sua diversidade.

"Estou realmente emocionado, não tenho nem palavras para descrever a minha emoção. Acho que comemorar esses eventos nos faz mais brasileiros, é importante para todos nós", afirmou Antônio de Pádua Lima, aposentado, ao Correio. "Foi um espetáculo, como tudo o que Martins faz, ele é surpreendente, foi um calor para o coração", completou a advogada Renata Pagy.