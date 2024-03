Troca de comando no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

Em uma solenidade marcada por discursos de compromisso e de gratidão, o desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior foi empossado, ontem, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) para o biênio 2024/2026. O desembargador José Leone Cordeiro Leite assumiu o cargo de vice-presidente e de corregedor da Corte. A cerimônia, na sede do órgão, em Brasília, contou com a presença de muitas autoridades.

O desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior é oriundo da magistratura. Graduado em direito pelo UniCeub, atuou como juiz titular da 11ª e da 21ª Varas do Trabalho de Brasília, além de exercer o cargo de diretor do Foro Trabalhista da capital. Sua promoção a desembargador do TRT-10, pelo critério de merecimento, ocorreu em 2007. Em seu discurso de posse, o novo presidente expressou sua gratidão pela confiança depositada. "A consideração e o respeito que tenho por todos os integrantes da Corte impõem-me o dever de começar agradecendo pela confiança em mim depositada na votação que, por unanimidade, colocou-me na cadeira mais elevada deste Tribunal. Assumo o compromisso de, a partir deste momento, prestar todo o esforço que a idade me permitir para fazer o melhor".

O desembargador José Leone Cordeiro Leite, por sua vez, traz a experiência na magistratura trabalhista. A solenidade de posse também foi marcada pelo compromisso assumido pelos novos dirigentes em conduzir os trabalhos da Corte com ética, imparcialidade e justiça.

Diversas autoridades foram convidadas para prestigiar o evento, incluindo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª região, Paula de Ávila e Silva, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Lélio Bentes Côrrea. Em seu discurso de homenagem aos novos dirigentes, a desembargadora Elke Doris Just ressaltou a satisfação dos membros da Corte com a nomeação dos magistrados. "Ambos maranhenses, mais uma obra do bom destino. Estamos contentes, e digo isso em nome dos integrantes da Corte. Na nossa Casa, estão a serviço os indivíduos que, aqui, ingressaram com a missão de servir ao público".

Ao se despedir do cargo, o agora ex-presidente do TRT-10 desembargador Alexandre Nery de Oliveira disse que a Corte "é outra". "Espero ter construído uma estrada adequada para que os que me sucedem agora possam ter caminhos mais fáceis para dirigir os rumos desta casa de Justiça".

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Doria