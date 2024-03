Ex-patrões viram réus por submeter idosa a trabalho análogo à escravidão

Os patrões de uma idosa de 87 anos viraram réus na Justiça sob acusação de trabalho análogo à escravidão após submeteram a empregada doméstica a trabalhar sem salário por 72 anos. Maria de Moura foi resgatada em março de 2022 no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público do Trabalho, esse é o caso mais longo de trabalho análogo ao escravo da história do Brasil. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Durante a inspeção de auditores, a idosa foi encontrada dormindo no sofá, em um espaço improvisado. Ela não possuía telefone e os familiares só conseguiam contato com ela ligando para um dos empregadores, que atendia ao telefone raramente. Além disso, Maria tinha aposentadoria, mas o cartão e a senha estavam com o empregador.

A defesa dos ex-patrões Yonne Mattos Maia e André Luiz Mattos Maia Neumann negou as acusações e alegou que Maria de Moura era tratada como integrante da família. No entanto, segundo relatos dos auditores-fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro (SRTb/RJ) — que resgataram a mulher — essa situação não foi constatada durante a inspeção.

"Foi alegado que era 'como da família', mas a ela não foi permitido o estudo e nunca teve o direito de conduzir a própria vida, muito embora nenhuma doença ou fato similar lhe tire essa capacidade", afirmou Alexandre Lyra, um dos auditores responsáveis pelo caso.

A mulher foi morar com a família dos patrões do pai aos 12 anos, com a promessa de uma vida melhor. Mas desde então, a trabalhadora passou a ser submetida a jornadas degradantes. Atualmente, Maria de Moura mora com a família e recebe aposentadoria e um salário mínimo da família Mattos Maia por decisão liminar da Justiça.

O Código Penal, no artigo 149, define as condições que caracterizam o trabalho análogo à escravidão, que são: o trabalho em condições degradantes, o trabalho forçado, a jornada exaustiva e situações em que se configuram a escravidão por dívidas com a retenção da pessoa no lugar de trabalho.