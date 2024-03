Páscoa: Lula promete diminuir fila do SUS para cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes, neste sábado (30/3), para reclamar da fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização da cirurgia que trata da artrose articular. Segundo ele, completaram seis meses, na sexta (29), desde que ele se submeteu ao procedimento para tratar do problema, entre o fêmur e a bacia.



“Tinha medo da cirurgia não dar certo e tinha medo da anestesia. Eu superei esses dois medos. Anestesia é uma coisa muito moderna, que a gente pode tomar porque avançou muito no Brasil e no mundo inteiro e a cura no quadril é impressionante. Eu, com 48 horas, já estava subindo degrau de escada. Então, se você tem uma dor e precisa fazer, faça a operação. Eu sei que não é fácil porque eu também fiquei sabendo que nós temos uma fila no SUS de 40 mil pessoas que precisam operar o quadril e eu vou conversar com a nossa ministra da Saúde (Nísia Trindade) na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar”, prometeu Lula.

No vídeo gravado pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, Lula lamenta que tantos brasileiros convivam com dores no quadril e tenham de enfrentar uma longa espera para ter acesso a tratamento adequado. “Não é possível as pessoas ficarem com dores como eu fiquei por três anos. E eu não quero que ninguém fique com dor.”

“Nós vamos cuidar disso com muito carinho, mas eu queria também dizer para vocês que amanhã é domingo de Páscoa e eu queria desejar para vocês uma boa Páscoa para os avós, para mães, pais, para os filhos, para as crianças. Dizer para vocês que vamos juntos construir uma nação moderna, solidária, fraterna e uma nação justa para todos os 203 milhões de brasileiros e brasileiras que moram aqui”, finalizou o presidente.

Amanhã é Domingo de Páscoa. Momento de ressurreição. Com fé e muito trabalho vamos construir um Brasil solidário, fraterno, para todos e todas.



