Geraldo Alckmin é diagnosticado com covid-19 pela segunda vez

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi diagnosticado com covid-19 e não cumprirá agenda nesta segunda-feira (1º/4), segundo nota da assessoria. O comunicado afirma que o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços “tem sintomas leves e passa bem”.



Alckmin permanecerá em casa até se recuperar da doença e essa é a segunda vez que o vice é diagnosticado com covid. A primeira ocorreu em 2022, o que acabou impossibilitando que ele comparecesse no lançamento da chapa com Lula e participasse da ocasião de forma virtual.

A última agenda oficial de Alckmin foi na quinta-feira (28), quando participou do almoço oferecido ao presidente da França, Emmanuel Macron.

“O vice-presidente Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid e, portanto, não cumprirá agendas na Vice-Presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na segunda-feira. O vice-presidente tem sintomas leves e passa bem. Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica", diz a nota deste domingo (31).