Bolsonaro visita feira agro em Uberlândia antes de evento do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visita Uberlândia nesta quarta-feira (3/4) e esteve, pela manhã, em uma feira de agronegócio em encontro com apoiadores e lideranças políticas.

Bolsonaro viaja pelo Triângulo Mineiro para apoiar pré-candidaturas do PL para prefeituras de Uberaba e Uberlândia.

O ex-presidente chegou quase uma hora depois do previsto, perto de 10h. Se reuniu com políticos e com a presidência do Sindicato Rural de Uberlândia para, em seguida, visitar a Femec, feira de implementos agrícolas que acontece até sexta-feira (5/4).

Não estava previsto discurso ou mesmo entrevista coletiva, mas sim uma caminhada pelo Parque de Exposições onde é realizada a Femec, mas devido à aglomeração de apoiadores de Jair Bolsonaro na entrada do local, o político encurtou a visita e ficou no local apenas por alguns minutos. Durante o curto tempo, o ex-presidente tirou fotos e subiu em uma máquina agrícola para acenar às pessoas que estavam no local. Depois ele deixou o parque e foi para o almoço em uma churrascaria da cidade.

Durante a tarde, Bolsonaro ainda participa do lançamento da pré-candidatura do deputado Cristiano Caporezzo (PL) à Prefeitura de Uberlândia. O evento será em um centro de convenções e a presença do ex-presidente busca angariar votos ao colega de partido e acenar para produtores rurais.

A ida de Bolsonaro à Femec gerou discussões políticas, uma vez que o evento é patrocinado pelo Governo Federal e pela Caixa, o que seriam impeditivos de discursos no parque de exposições para evitar problemas com os patrocinadores. Ontem, em Uberaba, o ex-presidente falou a apoiadores no Sindicato dos Produtores Rurais do Município.