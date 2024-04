Justiça Federal de Campo Grande determina que Ronnie Lessa volte para o Rio

A Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, determinou que Ronnie Lessa, o responsável pelos disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes, retorne para uma penitenciária federal no Rio de Janeiro. Atualmente, Lessa está preso na capital sul-mato-grossense.

A decisão é do juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande. Ele deu prazo de 30 dias para que a transferência seja realizada. No despacho, o magistrado alega que não recebeu do juiz Gustavo Gomes Kalil, do IV Tribunal do Júri do Rio, determinação para que seja renovada a permanência de Lessa no sistema penitenciário federal.

Com isso, ele alega ter atendido pedido da defesa para que o detento retorne a unidade penitenciária de origem. Ronnie Lessa é ex-policial militar e em acordo de delação com a Polícia Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele citou que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram os mandantes do crime contra a ex-vereadora.

Além deles, Lessa também delatou o delegado Rivaldo Barbosa, ex-diretor-geral da Polícia Civil carioca, como o responsável por planejar os homicídios. Rivaldo está detido na Penitenciária Federal de Brasília.