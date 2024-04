No Planalto, grupo de agricultores cobra Lula por políticas públicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (03/4) com lideranças da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) no Palácio do Planalto. Na ocasião, o grupo entregou ao chefe do Executivo o Grito da Terra Brasil 2024 — documento que reúne propostas que objetivam a construção de políticas públicas estruturantes e a resolução de questões emergenciais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, trabalho e no fortalecimento da agricultura familiar.

Além disso, busca responder aos desafios postos para a agricultura familiar, e representa mais um passo na trajetória da implementação do desenvolvimento rural sustentável e solidário levando à inclusão social, geração de renda, aumento da produção de alimento saudável, contribuindo para a soberania e segurança alimentar e nutricional da população e respondendo aos desafios de adaptação e enfrentamento da crise climática.



Em nota, o presidente da Contag, Aristides Santos, destacou que a entrega do documento ao presidente marca a retomada da realização do Grito da Terra Brasil além de um canal direto com o Poder Executivo federal. “Simboliza a retomada de um processo histórico, de diálogo direto com a Presidência da República. A expectativa é que o presidente Lula receba com atenção e entusiasmo a nossa pauta, até porque no documento estão as nossas propostas e elencamos os principais desafios que os povos do campo, da floresta e das águas enfrentam atualmente. Uma das grandes questões que tentaremos negociar, entre várias, é a recomposição orçamentária para a agricultura familiar e da reforma agrária. O governo federal precisa investir mais no campo brasileiro”.



O 24º Grito da Terra Brasil ocorrerá nos dias 20 e 21 de abril em Brasília, com a participação de aproximadamente 10 mil trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de todos os estados brasileiros.



Entre as conquistas do Grito da Terra Brasil estão o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); reforma agrária; crédito fundiário; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Habitação Rural e Educação do Campo.