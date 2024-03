Lula: "Tenho consciência que não estou cumprindo o que prometi"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta sexta-feira (15/3) a queda de sua popularidade nas pesquisas de opinião recentes. O mandatário disse saber que está "aquém do que o povo esperava", mas argumentou que é a partir deste ano que as medidas tomadas no início do seu mandato vão dar resultados.

"Esses dias saiu uma pesquisa e a imprensa ficou incomodada. A imprensa me perguntou porque caiu a popularidade. Eu falei que tudo bem, é porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse. Eu não estou cumprindo o que prometi. E eu tenho consciência que eu não estou cumprindo", comentou Lula ao discursar em evento para anunciar investimentos federais no Rio Grande do Sul.

"Quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não chupo a jabuticaba no dia seguinte. Eu tenho que esperar ela crescer, ela florar. E é neste ano que a gente começa a colher o que a gente plantou o ano inteiro. É nesse ano que nós vamos colher tudo o que prometemos para esse povo", acrescentou o presidente.

Novo PAC

Nos últimos dias, pesquisas de opinião apontaram uma queda na popularidade de Lula, afetadas principalmente por fatores econômicos, como o preço dos alimentos, e pelas declarações recentes em crítica às ações de Israel na Faixa de Gaza.

Lula participou hoje do evento ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Pimenta (Secom), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Jader Filho (Cidades).

Foram anunciados investimentos do Novo PAC para o estado no valor de R$ 29,5 bilhões.