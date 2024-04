"Por que vocês determinam tanta censura", questiona Elon Musk a Moraes

O dono do X (antigo Twitter) e presidente da montadora de carros Tesla e da Space X, Elon Musk, resolveu criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em um comentário de uma publicação do magistrado brasileiro, Musk, em inglês, questiona “por que vocês determinam tanta censura no Brasil”.

Why are you demanding so much censorship in Brazil? — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

A crítica de Musk foi em uma publicação, de janeiro, em que Moraes parabenizou o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, ao tomar posse no cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública.

“Parabéns ao Ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. Desejo muito sucesso", escreveu Moraes.

Print de um post de Elon Musk (foto: Reprodução/X/Elon Musk)

Moraes foi o responsável por uma série de inquéritos, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investigaram a disseminação de fake news, que originaram o bloqueio e suspensão de uma série de perfis nas redes sociais de alvos das investigações. As medidas criaram uma onda de descontentamento entre grupos da extrema-direita gerando diversos debates sobre os limites da liberdade de expressão.

A crítica do bilionário sul-africano, segue o panorama da extrema-direita, que não aceita nenhuma proposta de regulação das redes sociais ou, mesmo, de combate à disseminação de fake news.

Ano passado Musk chegou a se pronunciar sobre um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados que exigia das plataformas a remoção, em até 24 horas, de conteúdos considerados ilícitos pela justiça. Com a pressão das plataformas e de grupos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o projeto ficou parado.