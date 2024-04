Lula cobra reforma em Teatro Nacional de Brasília: "Colocar para funcionar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar nesta quinta-feira (11/4) a reforma do Teatro Nacional de Brasília. A declaração ocorreu durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do câmpus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília (IFB).

"Esse país está tão abandonado que a capital do Brasil tem um Teatro Nacional há 10 anos fechado", disse o presidente, que afirma que cobra a reabertura tanto do GDF quanto da ministra da Cultura, Margareth Menezes. "É preciso a gente colocar aquele teatro para funcionar, porque ele é o patrimônio da humanidade, tombado pela Unesco, e nós precisamos cuidar. No Brasil, a gente tem a mania de tombar as coisas. 'Isso não pode mexer'. Mas a gente não coloca dinheiro para manter, e as coisas vão se deteriorando", apontou.

Interditado desde 2014 por inadequação estrutural, o Teatro Nacional começou a ser reformado em janeiro de 2023. A primeira etapa da obra, que compreende a restauração da Sala Martins Penna, foi orçada em R$ 49,7 milhões e atingiu 40% de execução.