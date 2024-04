Lulu Santos e Pedro Sampaio lançam versão funk da música "Tempos Modernos"

Uma das músicas mais famosas do pop nacional ganha nova versão fruto da parceria entre Pedro Sampaio e Lulu Santos. Tempos modernos (atemporal remix) está em todas as plataformas digitais e o clipe original foi lançado com inspiração no clipe de 1982. A canção conta com a gravação da música oficial da década de 1980 mesclada ao beat de Pedro.



O clipe, dirigido por Guilherme Brehm, conta com os cantores fazendo uma espécie de viagem temporal entre o antigo, o moderno e todas as possibilidades de escolhas. As músicas de Lulu estiveram presentes na vida de Pedro, em especial quando o DJ assumiu sua bissexualidade com a música Toda forma de amor, durante o Lollapalooza 2023. A parceria mostra amizade e companheirismo dos artistas.

Idealizado pela Warner Music Brasil, o projeto Lulu Atemporal tem como objetivo homenagear um dos maiores artistas do Brasil com releituras e colaborações inéditas. Além de Tempos modernos, a música Tão bem foi lançada com a cantora Ana Gabriela e Tudo azu,l com João Gomes.

Tempos modernos (atemporal remix), que foi lançada com exclusividade na madrugada durante o BBB 2024, chega a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (11/4).