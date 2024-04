O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que estava marcada para ocorrer, neste sábado (13/4), com o empresário e dono do X, Elon Musk. Em um grupo virtual que o ex-presidente tem com seus eleitores, ele afirmou que o encontro com o bilionário será remarcado “em virtude do conflito Irã/Israel”.

No grupo, Bolsonaro também afirmou que caso estivesse com seu passaporte — retido por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes —, ele estaria em Israel agora.

O deputado federal, Mario Frias (PL-SP) também divulgou a informação nas redes sociais. “Em virtude do conflito Irã/Israel, a conversa de hoje com Elon Musk será remarcada. Outrossim, caso meu passaporte tivesse sido liberado, como programado, hoje eu estaria em Israel”, afirmou.

Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/PNWYdsLeXX — MarioFrias (@mfriasoficial) April 13, 2024