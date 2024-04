Barroso inaugura exposição sobre os 64 anos do STF em Brasília

Presidente do STF durante abertura da mostra, que ocupa o Museu Ministro Sepúlveda Pertence, na sede da Corte até o fim do mês que vem - (crédito: Renato Souza/CB.DA Press)

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), inaugurou, nesta quinta-feira (18/4), uma exposição que marca os 64 anos da transferência da Corte para Brasília. A mostra ficará até 30 de junho no Museu Ministro Sepúlveda Pertence, na sede do tribunal.

A exposição reúne um conjunto de 12 composições de fotos e ilustrações criadas pelo artista visual Toninho Euzébio a partir de ambientes internos e externos do prédio da Corte. O ilustrador, conhecido por criações que fundem a realidade da cidade com a imaginação do desenho, tem agora como fonte de inspiração o Supremo.

Toninho retrata nas obras o STF de forma lúdica e inusitada, com personagens de filmes ou pessoas comuns fazendo parte da paisagem da Suprema Corte (foto: Toninho Euzébio/Divulgação)

Além de personagens conhecidos, como Rui Barbosa, pessoas comuns integram as criações do artista, que transformou os arcos do prédio da Corte criados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em uma bela jangada com um pescador.

O Supremo destacou que, na exposição, "Toninho retrata o STF de forma lúdica e inusitada, com personagens de filmes ou pessoas comuns fazendo parte da paisagem da Suprema Corte brasileira. Um exemplo é a figura do Mestre Yoda, da saga Guerra nas Estrelas, que aparece em uma das gravuras empunhando seu sabre de luz na Sala da Segunda Turma".

Toninho nasceu em Goiânia e é radicado em Brasília desde a década de 1970. Ele já expôs em diversas galerias do mundo, como Nova York e Zurique. Na abertura do evento de lançamento, hoje, Barroso agradeceu a equipe do Supremo, que organizou a mostra.