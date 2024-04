Nunes Marques manda tirar tornozeleira eletrônica de bicheiro Rogério Andrade

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada de tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade. Ele estava com o equipamento há um ano e meio e sob regime domiciliar noturno — ou seja, precisava ficar em casa no período da noite.

Atualmente, Andrade é acusado de chefiar uma organização criminosa que realiza jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A decisão do magistrado é sigilosa.

A obrigação de ficar em casa durante a noite também foi revogada. Ele obteve, neste ano, autorização para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de maneira presencial. A esposa dele, Fabíola Andrade, influenciadora digital, foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Rogério chegou a ser preso em 2022 e saiu sob medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele foi detido na Operação Calígula, da Polícia Federal, deflagrada para combater a operação de jogos de azar no Rio.