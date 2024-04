"Gol tem que prestar contas e a Anac, fiscalizar", diz Lula sobre caso Joca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (24/4) que a companhia aérea Gol tem que prestar contas sobre a morte do cachorro Joca, após um erro de logística da empresa. Ele também cobrou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fiscalize o caso.

O petista comentou o caso durante sanção de leis ligadas à Cultura, com a chefe da pasta, Margareth Menezes, no Palácio do Planalto. O presidente também prestou solidariedade ao tutor de Joca e a sua família, e usou uma gravata com estampa de cachorro em homenagem ao animal.

“A minha gravata tem o desenho de um cachorrinho. Eu coloquei ela de manhã em protesto o que aconteceu com um cachorro de um cidadão que ia mandar o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso”, declarou Lula. A assinatura dos projetos ocorreu a porta fechadas, e o presidente publicou a fala em suas redes sociais.

Joca, um golden retriever de quatro anos, morreu durante o transporte pela Gollog, braço da Gol. Ele deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, para Sinop junto de seu tutor. Porém, foi enviado a Fortaleza, Ceará. Ao ser enviado de volta a Guarulhos, o animal foi encontrado morto.

“Eu acho que a Gol tem que prestar contas. Acho que a Anac tem que fiscalizar isso, e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil. Então, essa gravata é em homenagem (ao Joca), e a nossa solidariedade”, completou o presidente.

Investigação e novas regras

O governo se mobilizou após repercussão da morte de Joca, que ocorreu ainda na segunda-feira (22). O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cobrou hoje explicações da companhia e afirmou que a Anac já investiga o caso. Ele disse ainda que o ministério vai estudar a criação de leis mais duras para o transporte aéreo de animais.

A companhia, por sua vez, disse que foi “surpreendida” pelo falecimento do animal e se solidarizou com a família. A Gol também suspendeu por 30 dias o transporte de cães e gatos nos porões de suas aeronaves. “A companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e a sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time”, disse a empresa, em nota.