8% dos eleitores de Bolsonaro e 7% dos de Lula acreditam que a Terra é plana

Uma pesquisa do Datafolha, realizada entre os dias 8 a 11 de abril de 2024, perguntou a brasileiros, com idade superior a 16 anos, o formato do planeta Terra. O relatório, divulgado nesta quarta-feira (24/4), mostra que 90% dos entrevistados responderam acreditar que a Terra é redonda, 8% que é plana e 3% não souberam responder.

Na pesquisa, quando comparada a opinião entre os eleitores do Presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se observa índices próximos entre eles quando se trata da falsa tese de que a Terra é plana. Dos eleitores de Bolsonaro em 2022, 8% acreditam na teoria da Terra plana, no caso do presidente Lula, são 7%.

No índice geral, 90% dos eleitores de Lula acreditam que a Terra é redonda, 7% que é plana e 3% não souberam responder. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 91% acreditam que o formato do planeta Terra é redondo, 8% que é plano e 2% não souberam responder.

Em comparação com a pesquisa realizada em julho de 2019, os índices se mantiveram estáveis. Na ocasião, 90% consideravam que a Terra é redonda, 7% que é plana e 4% não souberam responder.

No atual levantamento, é possível observar que a concordância com o formato redondo da Terra são entre os que têm maior escolaridade, em contraposição com menor escolaridade, (94%, contra 85%), e, entre os que têm renda entre 5 a 10 salários mínimos (98%), entre os entrevistados das classes A e B, em contraposição aos das classes D e E (94%, ante 87%).

Índice é equivalente entre eleitores de Lula (90%) e Jair Bolsonaro (91%) (foto: Reprodução/Datafolha)

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori