Nikolas sobre posts homofóbicos do filho de Lula: "Cadê a comunidade LGBT?"

“Tá ouvindo o barulho da indignação do movimento LGBT com o filho do Lula? Pois é, eu também não". Foi o que disse o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) depois da recente divulgação de posts com cunho homofóbico feitos pelo filho mais novo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Cláudio Lula da Silva.

Acusado pela ex-mulher de agressão física e psicológica, o empresário Luís Cláudio já havia feito uma postagem homofóbica quando atuava como preparador físico do Corinthians.

Na ocasião, escreveu sobre um jogo entre São Paulo e Monterrey [time mexicano] pela Copa Libertadores da América: “Olha, contaram uma piada para mim... eu não achei graça mas vou passar: Amanhã tem Monterrey contra um monte de gay... que pecado rsrs”.

A publicação no Twitter foi em 2010, mas voltou a chamar a atenção após o Boletim de Ocorrência registrado pela psicanalista Natália Schincariol no início do mês.

A Justiça concedeu medida protetiva em favor da médica e proibiu Luís Cláudio de citar o nome dela na internet. O empresário nega que tenha agredido a ex-companheira.