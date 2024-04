Lula inaugura fábrica de insulina em Minas Gerais; acompanhe

A fábrica terá capacidade de atender cerca de 1,9 milhões de pacientes com diabetes - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na manhã desta sexta-feira (26/4) de cerimônia de inauguração da fábrica de produção de insulina da Biomm, em Nova Lima, Minas Gerais. A planta marca a retomada da produção de insulina em território nacional, após duas décadas.

Também devem participar as ministras Nísia Trindade (Saúde) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também integraria a comitiva, mas mudou a agenda e convocou reunião de emergência em sua Residência Oficial, em Brasília, para discutir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores e prefeituras.

A fábrica de insulina representa investimento de R$ 800 milhões e tem potencial para atender 1,9 milhões de pacientes com diabetes. Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), são 15,7 milhões de adultos que enfrentam a condição no país. A fábrica terá capacidade para produzir 20 milhões de unidades de refis de insulina (carpules) glargina por ano, além de produzir posteriormente canetas de insulina.

Além disso, poderá fabricar 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como a insulina humana recombinante.

Acompanhe a cerimônia: