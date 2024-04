Prefeito cassado por compra de votos é reeleito no Sul

Paulo Renato Cortelini-Gambá (MDB) foi reeleito para o cargo de prefeito suplente de São Francisco de Assis, no interior do Rio Grande do Sul, no domingo (28/4). A reeleição ocorreu pouco mais de um mês depois de Cortelini ter a cassação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 7 de março deste ano, por abuso de poder e compra de votos nas eleições municipais de 2020.

Na época, o vice-prefeito Jeremias Henrique Azambuja de Carvalho (MDB) e o presidente da Câmara Municipal, Vasco Henrique Azambuja de Carvalho (MDB), foram cassados na mesma ação. Entretanto, mesmo com a condenação, o TSE afastou a inelegibilidade de Cortelini.

Segundo o TSE, as provas comprovaram a prática generalizada de compra de votos por meio de fornecimento de apoio material para transporte de cestas básicas e outros benefícios para eleitores da cidade.

O prefeito cassado venceu a chapa adversária, de Ademar Frescura (PP), com 53,2% (5.490) a 46,8% (4.825). Segundo o TSE, ao todo, foram contabilizados 10.837 votos, sendo 10.315 válidos (95,18%).

Os escolhidos comandarão os municípios até 31 de dezembro deste ano, uma vez que, em 6 de outubro, haverá eleição para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores para o período de 2025 a 2028.



*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca