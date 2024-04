O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou o julgamento da ação que pode cassar o mandato do senador Jorge Seif (PL-SC). Seif é acusado de suposta prática de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. O julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, afastou a denúncia e manteve os direitos políticos do senador, mas a coligação composta pelos partidos Patriota, PSD e União Brasil recorreu da decisão para a Corte Superior.

O caso envolve os empresários Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, e Almir Manoel Atanázio dos Santos, então presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da cidade de São João Batista (SC). Segundo a ação, os empresários favoreceram de Seif de forma desproporcional, desequilibrando a disputa eleitoral no estado. A defesa de Jorge Seif nega qualquer irregularidade e aponta fragilidade na acusação, além de falta de provas.

O julgamento seria realizado nesta terça-feira, mas foi adiado a pedido do relator ministro Floriano de Azevedo Marques, que não compareceu à sessão por razões de doença na família. Não há uma nova data para o julgamento.

No dia 4 de abril, o TSE iniciou a análise do caso ouvindo os advogados de acusação e defesa, bem como a manifestação da Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), que pediu a cassação do senador. Após a manifestação das partes, o presidente do TSE suspendeu o julgamento e marcou a apresentação dos votos para o dia 16.

Veja o trecho do vídeo em que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes comunica o adiamento.