Lula vai celebrar Dia do Trabalho com centrais sindicais em São Paulo

No ano passado, o presidente Lula também participou do evento, organizado por centrais sindicais em São Paulo. - (crédito: Rovena Rosa/Agencia Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa amanhã (1º/5) de ato em celebração ao Dia do Trabalhador em São Paulo, organizado por entidades sindicais. O evento ocorre no estacionamento da Neo Química Arena, conhecida como o estádio Itaquerão, sede do Corinthians, time do coração de Lula.



Em seu discurso, Lula dará destaque a ações do governo, especialmente a geração de empregos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgados hoje, a taxa de desemprego está em 7,9% no trimestre encerrado em março.

Apesar da alta em relação ao trimestre anterior, que registrou 7,4% de desemprego, o valor representa a menor taxa para o trimestre terminado em março desde 2014, que foi de 7,2%. No final do ano, o desemprego costuma ser menor por conta das vagas abertas pelas festas, como Natal e ano-novo.

Ministro fará pronunciamento

Lula deve mencionar também a retomada do aumento real do salário mínimo, dos esforços pela regulamentação do trabalho por aplicativo e o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda. Não há expectativa de novos anúncios.

Os mesmos temas devem ser abordados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que fará um pronunciamento à nação na noite de hoje, às 20h30. Lula e Marinho combinaram o discurso ontem (29), em reunião no Palácio do Planalto.

O ato de 1º de maio é realizado de forma conjunta pelas maiores entidades sindicais, incluindo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Intersindical e Pública.

O evento começa às 10h, mas Lula deve comparecer entre 12h e 13h.