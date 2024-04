Zeca Pagodinho topa com Temer e dispara: "Eu te conheço de algum lugar"

O cantor Zeca Pagodinho se deparou com o ex-presidente Michel Temer (MDB) durante um evento empresarial na noite dessa segunda-feira (29/4), em São Paulo, no lobby do luxuoso hotel Tivoli, na Alameda Jaú. O encontro chamou atenção nas redes sociais pela atitude do cantor, que não reconheceu o ex-presidente.

Temer estava acompanhado do ex-ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo), que, ao ver Zeca, imediatamente começou a tietá-lo e pedir fotos. Mas, o sambista parecia confuso: "Te conheço de algum lugar, não sei de onde", dizia para o ex-presidente.

Algumas pessoas que estavam perto ainda tentaram ajudá-lo identificando Temer, mas o papo acabou não rendendo. Os dois tiraram fotos e depois se despediram.