Lula diz que promessa de isentar salário de R$ 5 mil do IR "continua de pé"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que vai isentar quem ganha até R$ 5 mil de salário de pagar imposto de renda. As declarações foram feitas nesta quarta-feira (1°/05) em discurso em ato convocado pelas centrais sindicais para comemorar o Dia do Trabalhador, em São Paulo. De acordo com o presidente, a promessa será cumprida até o fim do mandato, em 2026.

“A economia brasileira já voltou a crescer. O salário já voltou a crescer. O imposto de renda, já prometi para vocês, que até o final do meu mandato, quem ganha até 5 mil reais não pagará imposto de renda. E a promessa continua de pé”, disse o presidente. No ato, ele assinou a lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 2.259,20, mais um desconto na fonte de R$ 564,80 para quem ganha dois salários mínimos. Na prática, ficam isentos trabalhadores que recebem até R$ 2.824.

O projeto de lei sancionado deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial da União. No discurso, ao lado de ministros do governo, como Anielle Franco, da Igualdade Racial, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Rogério Marinho, do Trabalho, o presidente também afirmou que vai manter a liberdade de quem quiser trabalhar como autônomo. “O que a gente percebe é o crescimento do emprego, emprego com carteira assinada. Mas aqueles que querem trabalhar com autônomo, e querem direito, tem um projeto no Congresso que não mexe com o autônomo. Mas se ele quiser pagar a previdência, pois pode ocorre um infortúnio, ele pode pagar”, declarou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também estava no evento e usou um boné da Central Única dos Trabalhadores (CUT), mas não discursou no evento. Lula agradeceu pela presença do vice no local e no governo e chamou de “presente” ter Alckmin ao seu lado no governo.

O petista também falou sobre novas linhas de crédito e disse que o foco das políticas públicas de incentivo é voltado para as mulheres. “Hoje, eu posso olhar na cara de vocês e dizer para vocês: nós vamos fazer um mandato melhor do que fizemos nos outros dois. Essa semana, o Alckmin e os ministros participaram comigo. Anunciamos a maior política de crédito deste país. Crédito para empregada doméstica, crédito para trabalhadora rural. Toda nossa política tem como referência a mulher”, completou.