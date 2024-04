Alckmin minimiza confronto entre governo Lula e Senado Federal

"O que caracteriza o governo do presidente Lula é o diálogo permanente com os demais Poderes", disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, minimizou neste domingo (28/4) o conflito entre o governo federal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo Alckmin, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz questão do "diálogo permanente" com os demais Poderes. Ele frisou, porém, que o compromisso com a responsabilidade fiscal "é um dever de todos".

"O que caracteriza o governo do presidente Lula é o diálogo permanente com os demais Poderes e com todos os níveis da Federação", declarou Alckmin a jornalistas ao participar da Agrishow, um dos maiores eventos do agronegócio, em Ribeirão Preto (SP).

A tensão entre o Executivo e Pacheco aumentou após o governo acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender o projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos, matéria aprovada pelo Congresso. Pacheco criticou abertamente a postura do Executivo.

"Dever de todos"

Ontem (27), após entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal Folha de S. Paulo, na qual ele cobra que o Legislativo também tem que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, Pacheco divulgou uma nota rebatendo a fala e acusando o ministro de fazer crítica "desnecessária" e "injusta".

Sobre a fala de Haddad, Alckmin também defendeu a responsabilidade fiscal. "É um dever de todos, e o caminho é o diálogo. É com uma boa política fiscal que nós vamos ter uma política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia", respondeu o vice-presidente.

