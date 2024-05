Eduardo Girão: Jogos de azar "escancaram as portas para corrupção"

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou a inclusão de jogos de azar, casas de apostas, jogo do bicho e cassinos na pauta do Congresso em sessão no Senado na manhã desta sexta-feira (3/5). Segundo o parlamentar, os jogos de azar "devastam a vida, a família e escancaram as portas para lavagem de dinheiro e corrupção".

De acordo com pesquisa do Datafolha, citada por Girão e realizada em dezembro de 2023, 17% dos beneficiários do Bolsa Família disseram apostar ou ter feito apostas esportivas on-line. Dentre estes, quase um terço afirma gastar ou ter gasto mais de R$ 100 por mês nos sites.

Uma audiência pública sobre o funcionamento de cassinos e bingos está marcada para a próxima terça-feira (7/5) na Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ). No dia 15, a comissão retoma a discussão sobre o projeto de lei. A votação da matéria ainda não tem data prevista. O projeto recebeu parecer favorável do relator, o senador Irajá (PSD-TO), no fim do ano passado.