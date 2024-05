Ministro desmente que Governo Federal pagou pelo show da Madonna

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (Secom), Paulo Pimenta, disse estar "perplexo" com as "fake news" ligando o show da cantora Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Ele rebateu a informação de que dinheiro do governo federal estaria sendo utilizado no show e não no combate aos efeitos das enchentes devastadoras.

O ministro disse que as pessoas "de forma criminosa" inventam mentiras em um momento dramático como o vivido pelo estado gaúcho. “Estão tentando criar uma narrativa mentirosa com uma ligação entre o show da Madonna e a tragédia no Rio Grande do Sul”, afirmou.

Pimenta ainda afirmou que a vinda da rainha do pop para o Brasil foi financiada pelo banco Itaú, Heineken e com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do Rio.

"O show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado, gerando um enorme movimento positivo, mas as pessoas disseminam uma mentira de que foi financiado com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira", disse o ministro em vídeo.

O ministro pediu que parem de divulgar informações falsas e cobrou respeito às famílias das pessoas que morreram. De acordo com o último balanço divulgado pelo governo do estado, morreram 66 pessoas e mais seis casos estão sendo investigados.

"Foi autorizada a liberação de pagamento de 580 milhões em emendas do Estado, que atenderão a 497 municípios. Há também a previsão de liberação para os ministérios da Saúde (538 mi), Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Esporte, Educação e Justiça (42 mi)", anunciou a Secom.

MADONNA NÃO RECEBEU DINHEIRO DO GOVERNO FEDERAL!



Não caiam nessa mentira! O Show da Madonna não recebeu dinheiro do Governo Federal, o show teve patrocínio do Itaú e da Heineken, além do apoio do Governo do RJ e da Prefeitura do RJ. Não espalhem fake news! pic.twitter.com/FlaCLyDuuh — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 5, 2024

MADONNA NÃO RECEBEU DINHEIRO DO GOVERNO FEDERAL!



Não caiam nessa mentira! O Show da Madonna não recebeu dinheiro do Governo Federal, o show teve patrocínio do Itaú e da Heineken, além do apoio do Governo do RJ e da Prefeitura do RJ. Não espalhem fake news! pic.twitter.com/FlaCLyDuuh

— Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 5, 2024 ">