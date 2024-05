Janja dispensa show de Madonna e vai ajudar vítimas de enchentes no RS

A primeira-dama Janja Lula da Silva está no Rio Grande do Sul para acompanhar e auxiliar vítimas das fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias. Na manhã de domingo (5/5), ela desembarcou com o presidente Lula e foi direto para Canoas, uma das regiões mais atingidas.

Neste domingo (5), voltei mais uma vez ao Rio Grande do Sul, para acompanhar de perto o auxílio às vítimas das fortes chuvas que assolam o estado, consequência nefasta da crise climática. Em Canoas, pude conversar com pessoas que perderam suas casas e estão acolhidas em abrigos,… pic.twitter.com/psmmumb6E7 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 5, 2024

A viagem de Janja surpreendeu opositores do governo que a criticaram no sábado (4). O colunista Lauro Jardim, do O Globo, noticiou que a primeira-dama viajaria ao Rio de Janeiro para assistir o show de Madonna na Praia de Copacabana. Após a publicação da nota, parlamentares bolsonaristas e apoiadores do ex-presidente fizeram ataques em massa contra Janja.

No próprio sábado, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, desmentiu a informação. Ele disse que Janja esteve com a ministra Margareth Menezes no Rio na sexta-feira para agendas culturais do G20, grupo das maiores economias do mundo, mas que voltou para Brasília no mesmo dia.

Reconstrução



Em Canoas, Janja conversou com pessoas que perderam as casas e estão em abrigos. "Em Canoas, pude conversar com pessoas que perderam suas casas e estão acolhidas em abrigos, além de visitar o projeto 101 vira-latas com apoio da Secretaria Municipal de bem-estar animal, responsáveis por resgatar animais também atingidos pela tragédia. Povo gaúcho, estamos juntos!", escreveu a primeira-dama no Twitter.

Hoje, em Canoas, estive no abrigo do Sindicato dos Metalúrgicos, levando meu abraço e minha solidariedade. Agora, mais do que nunca, é momento de União e Reconstrução! pic.twitter.com/JA5KoZSFMi — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 5, 2024

“É muito triste o que está acontecendo com nossa gente no Rio Grande do Sul. É tempo de salvar vidas e de solidariedade. É tempo de União de todo o Brasil para a Reconstrução do RS”, escreveu Janja em outra publicação.

Além de Janja e Lula, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, desembarcaram na Base Aérea de Canoas (RS) neste domingo (5).

“Chegamos no Rio Grande do Sul para fortalecer o trabalho de apoio ao povo gaúcho que vem sendo feito pelo governo federal, estadual e pelas prefeituras”, postou Lula nas redes sociais, acompanhado de vídeo em que conversa com o governador após descer do avião.



É muito triste o que está acontecendo com nossa gente no Rio Grande do Sul. É tempo de salvar vidas e de solidariedade. É tempo de União de todo o Brasil para a Reconstrução do RS. pic.twitter.com/tS6MMq9dqf — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 5, 2024