Madonna faz espetáculo teatral para mais de 1,6 milhão de pessoas no Rio

A estrela pop norte-americana Madonna se apresenta no palco durante um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 4 de maio de 2024. - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Madonna comandou um público de mais de 1,6 milhão de pessoas nas areias da Praia de Copacabana com um show teatral e inesquecível. A rainha do Pop subiu no palco por volta das 22h35 de sábado (4/5) e encantou a plateia com um espetáculo de duas horas que contou com hits das quatro décadas de carreira da cantora.

O público compareceu em peso e superou a expectativa inicial de 1,5 milhão de pessoas. De acordo com a Riotur, mais de 1,6 milhão de pessoas foram para as areias de Copacabana.

A apresentação começou com Nothing Really Matters, apresentado pela cantora em um look todo em preto, assinado pelo estilista Eyob Yohannes, e uma auréola na cabeça, como uma santa.

A partir daí, Madonna relembrou os primeiros anos da carreira, com hits como Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Heart e Holiday, músicas que marcaram os últimos anos da década de 1980. “Vou contar a história da minha vida. Não é um filme, é minha vida de verdade e vocês são uma grande parte disso”, anunciou.

US pop star Madonna performs onstage during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, on May 4, 2024. . Madonna ended her ?The Celebration Tour? with a performance attended by some 1.5 million enthusiastic fans. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) (foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

US pop star Madonna performs onstage during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, on May 4, 2024. . Madonna ended her ?The Celebration Tour? with a performance attended by some 1.5 million enthusiastic fans. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) (foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

A apresentação da cantora mais parecia um grande musical da Broadway, que conta a história de uma de uma garota nascida em Michigan, nos Estados Unidos, que se mudou sozinha para Nova Iorque com apenas 35 dólares no bolso — história que ela sempre faz questão de contar.

Um dos momentos mais emocionantes ocorreu logo no segundo bloco, quando ela apresentou Live to Tell e fez uma homenagem para as pessoas que perderam a vida para a AIDS. Durante a apresentação, artistas brasileiros como Cazuza e Renato Russo tiveram as imagens exibidas no telão. Neste momento, até a própria Madonna se emocionou e lembrou de amigos pessoais que perderam a vida para a doença no auge da epidemia da AIDS.

Em Hung Up, uma das músicas que mais animou o público, Madonna dançou com um balé formado por homens e mulheres com os peitos de fora. Em determinado momento, Madonna beija uma das dançarinas e o público comemorou aos gritos.

O show gratuito, patrocinado pelo Banco Itaú, teve um palco grandioso de 812 m², montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Com 18 m de altura, o piso da estrutura foi erguido a 2,4 metros do chão, de modo a permitir que o público consiga ver a diva mesmo de longe.

Outro momento bastante esperado foi o ballroom de Vogue. Para fazer parte da bancada de jurados, Madonna convidou a brasileira Anitta para avaliar os desfiles: todos receberam 10.

Madonna e Anitta durante o momento ballroom do show. (foto: Daniel RAMALHO / AFP)

Durante a apresentação, Anitta e Madonna levantaram placas com as notas enquanto os dançarinos desfilavam. Em determinado momento, dançarinos vestindo apenas jockstrap dançaram no colo das duas cantoras.

Meu sonho de rolê ???????? Madonna e Anitta divas que sabem viver e entregar um ESPETÁCULO! ? #MadonnaCelebrationTourInRio #MadonnaInRio #MadonnaNoMultishow pic.twitter.com/xducB12G8B — Multishow (@multishow) May 5, 2024

“Eu quero chorar aqui. Por tantos anos, vocês sempre estiveram lá por mim com essa bandeira verde e amarela que eu vejo por todos os lados”, disse a cantora ao público. “Eu já queria vim a tanto tempo, mas não tinha lugar disponível pro meu show. Então eu disse que precisava fazer um show na praia”, completou.

Na reta final do show, a cantora fez uma grande homenagem ao Brasil. Ao final do hit La Isla Bonita, um grupo de bateria formado por crianças ritmistas de escolas de samba ocuparam o palco com roupas verde e amarelo.

Ao som de Music, Madonna recebeu Pabllo Vittar para se apresentar com ela no palco erguido na Praia de Copacabana. As duas dançaram juntas e Pabllo chegou a segurar Madonna no colo.

Nesse momento, com todo palco colorido de verde e amarelo, o telão exibia a imagem de grandes brasileiros, como Marielle Franco, Erika Hilton, Fernanda Montenegro e Pelé.

O último bloco do show concluiu a história que o musical de Madonna contou. Com músicas mais recentes, a rainha do Pop mostra o presente e o futuro da carreira, com canções como Give Me All Your Luvin’, Bitch I’m Madonna e Celebration.

E a noite não poderia terminar melhor! 'Celebration' pra fechar com chave de ouro ? #MadonnaNaGlô pic.twitter.com/GAqZtiL5DT — TV Globo ???? (@tvglobo) May 5, 2024

A apresentação no Rio de Janeiro encerrou a Celebration Tour, turnê que celebra as quatro décadas de carreira da rainha do Pop.