Janja e Lula adotam vira-lata resgatada no RS e batizam animal de Esperança

A primeira-dama Janja Lula da Silva adotou uma cachorrinha resgatada em Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), também fortemente atingida pelas chuvas no estado. Batizada de Esperança, a cachorra vira-lata estava em um abrigo montado juntamente com outros cerca de 400 animais resgatados por voluntários.



Janja esteve hoje de manhã sobrevoando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e chefes dos Poderes as regiões atingidas pelas chuvas.

Enquanto o presidente se reuniu com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) e autoridades, ela também esteve em Canoas visitando os abrigos montados pela prefeitura da cidade para socorrer as pessoas que tiveram que deixar suas casas e também visitou a Associação 1001 Vira-latas que, com o apoio da Secretaria Municipal de Bem-estar Animal, atua no resgate dos animais vítimas.

“Essa é a Esperança, o mais novo membro da nossa família. Ela foi resgatada em Canoas, em meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul”, disse a primeira-dama em uma postagem em suas redes sociais. Confira o vídeo:

Essa é a Esperança, o mais novo membro da nossa família. Ela foi resgatada em Canoas, em meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul. São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática. Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de… pic.twitter.com/dXVMGOv8hn May 5, 2024

Informações falsas que circularam nas redes sociais acusam a primeira-dama de ter ido ao show da Madonna, ontem, no Rio de Janeiro. A presidência negou que Janja estivesse no show.

Segundo ela, os animais abrigados estão precisando de “alimentos, remédios, cuidado e amor”. “Que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos”, afirmou Janja.

Janja já possui outros dois cachorros, Resistência e Paris. Resistência foi adotada por Janja após ficar em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, durante o tempo em que Lula ficou preso para cumprimento de sua pena no caso triplex - anulado pelo STF em 2021. A cachorrinha, também vira-lata, subiu a rampa do Palácio do Planalto, no dia da posse de Lula, levada por Janja.